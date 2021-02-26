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В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу — у МОЗ назвали можливі побічні ефекти

26 лют 2021, 23:34
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Вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав можливі побічні ефекти, які можуть виникати після вакцинації, повідомляє телеканал «Україна 24».

Так, у 5−7% провакцинованих можуть виникати такі побічні ефекти:

  • почервоніння на місці щеплення;
  • незначне підвищення температури;
  • поява папул у місці ін'єкції.

Ляшко наголошує, що в разі появи таких симптомів слід звертатися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив ін'єкцію.

Жодних капустяних листків, посипання сіллю, — наголосив він.


Ляшко додав, що у випадку вакцин від коронавірусу також фіксуються, в середньому у чотирьох випадках щеплень на мільйон, випадки анафілактичних шоків. В Україні наразі таких випадків не було, додав він.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли про зафіксування вже семи «несприятливих подій після імунізації», всі вони були несерйозними.


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