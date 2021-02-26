В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n151019-vakcyna-vid-koronavirusu-u-moz-nazvaly-mojlyvi-pobichni-efekty.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав можливі побічні ефекти, які можуть виникати після вакцинації, повідомляє телеканал «Україна 24».

Так, у 5−7% провакцинованих можуть виникати такі побічні ефекти:

почервоніння на місці щеплення;

незначне підвищення температури;

поява папул у місці ін'єкції.

Ляшко наголошує, що в разі появи таких симптомів слід звертатися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив ін'єкцію.

Жодних капустяних листків, посипання сіллю, — наголосив він.



Ляшко додав, що у випадку вакцин від коронавірусу також фіксуються, в середньому у чотирьох випадках щеплень на мільйон, випадки анафілактичних шоків. В Україні наразі таких випадків не було, додав він.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли про зафіксування вже семи «несприятливих подій після імунізації», всі вони були несерйозними.