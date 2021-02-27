Акція протесту на підтримку Стерненка. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n151026-akciya-na-pidtrymku-sternenka-rozpochalasya-na-bankoviy-u-kyievi-translyaciya.html

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Акція на підтримку активіста Сергія Стерненка розпочалася 27 лютого на Банковій у Києві.

Мітингувальники анонсували безстроковий протест і заявляли, що вона триватиме до звільнення «всіх політв’язнів», включно зі Стерненком. Правоохоронці не будуть перешкоджати сьогоднішній акції протесту. Поліцейські зроблять усе, щоб під час мітингу не було жодних провокацій. Організаторів акції закликають не проявляти жодного насилля до правоохоронців. Про це 26 лютого в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Активісти повідомили, що володіють інформацією про можливі провокації під час протесту і запевнили, що не піддаватимуться на них та діятимуть в рамках закону.

Нагадаємо, Приморський районний суд міста Одеси 23 лютого засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Справа стосується викрадення депутата Комінтернівської райради Одещини Сергія Щербича.

Того ж вечора на Банковій відбулася акція протесту проти ув’язнення Стерненка. Не відбулося без сутичок, оскільки деякі мітингувальники відверто провокували правоохоронців — кидали фаєри, зривали з поліцейських шоломи.

У поліції заявляли, що участь в акції біля Офісу президента України взяли понад 2 тис. осіб. Також у Міністерстві внутрішніх справа повідомилии, що під час забезпечення правопорядку на Банковій постраждало 27 правоохоронців, які отримали опіки очей.