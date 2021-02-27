Погода в Украине. Фото: Pinterest

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Погода в Украине 28 февраля ожидается облачная с прояснениями, в южных и центральных областях пройдут кратковременные дожди.

В северных, западных и восточных регионах страны прогнозируется мокрый снег с дождем, на дорогах образуется гололедица, сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве прогнозируется с дождем и снегом в течение суток. Ночью столбики термометров покажут от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​будет 2−4° тепла.

Погода в Харькове ожидается без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 0−2° с отметкой плюс, днем ​​— 2−4° выше нуля.

Погода в Одессе будет облачной и без осадков. Температура воздуха ночью ожидается 1−3° тепла, а днем ​​обещают 4−6° тепла.

Погода во Львове также прогнозируется без осадков. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 0−2° мороза, а днем ​​прогнозируют 4−6° выше нуля.

Погода в Карпатах будет облачной, осадков не прогнозируют. Ночью ожидается 0−2° выше нуля, а днем ​​будет 6−8° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 28 февраля прогнозируется относительно спокойная, в течение суток возможные небольшие возмущения.