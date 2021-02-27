Погода в Україні. Фото: Pinterest

https://racurs.ua/ua/n151040-mokryy-snig-z-doschem-yakou-bude-pogoda-v-ostanniy-den-zymy-karta.html

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Погода в Україні 28 лютого очікується хмарна з проясненнями, в південних і центральних областях пройдуть короткочасні дощі.

У північних, західних і східних регіонах країни прогнозується мокрий сніг з дощем, на дорогах утвориться ожеледиця, повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві прогнозується з дощем та снігом протягом доби. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 1° морозу до 1° тепла, а вдень буде 2−4° тепла.

Погода в Харкові очікується без істотних опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 0−2° із позначкою плюс, вдень — 2−4° вище нуля.

Погода в Одесі буде хмарна та без опадів. Температура повітря вночі очікується 1−3° тепла, а вдень обіцяють 4−6° тепла.

Погода у Львові також прогнозується без опадів. Температурні показники наступні — вночі очікується 0−2° морозу, а вдень прогнозують 4−6° вище нуля.

Погода в Карпатах буде хмарною, опадів не прогнозують. Вночі очікується 0−2° вище нуля, а вдень буде 6−8° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 28 лютого прогнозується відносно спокійна, протягом доби можливі невеликі збурення.