Стародавню весільну колісницю розкопали в Помпеях

https://racurs.ua/ua/n151039-starodavnu-vesilnu-kolisnycu-rozkopaly-v-pompeyah-foto.html

Ракурс

У Помпеях розкопали стародавній візок для урочистих церемоній I ст. н.е.

Колісниця прикрашена складним декором з бронзи та олова. Частина колісниці пофарбована в синій колір, а орнамент, який був нанесений на боки, виконаний на еротичну тематику, повідомляє ANSA.

За словами археологів, колісниця збереглася в чудовому стані попри те, що була під землею протягом двадцяти століть. Візок використовували для проведення весільних церемоній, припускають науковці.

Ми ніколи раніше не бачили нічого подібного в Італії. Це можна порівняти тільки з серією екіпажів, знайдених 15 років тому в гробниці у Фракії, на півночі Греції, — сказала Массімо Осанна, науковий керівник розкопок.

Як відомо, італійське місто Помпеї було повністю поховано під шаром лави і попелу під час виверження Везувію в 79 році н.е. Вперше його виявили в 1592 році.

Нагадаємо, в іспанській Севільї під час проведення ремонту в одному з барів були виявлені залишки турецьких лазень XII ст.