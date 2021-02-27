Пожеже в Чернівцях – з'явилися нові подробиці трагедії в лікарні. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151038-pojeja-v-chernivcyah-z-yavylysya-novi-podrobyci-tragediyi-v-likarni-foto.html

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Пожежа в Чернівцях забрала життя однієї людини, але вона померла не від опіків.

Під час пожежі у лікарні перебувало 30 людей. Чоловіку, який загинув у палаті, було 76 років, повідомили у прес-службі Чернівецької міської ради.

Інший постраждалий отримав внаслідок вибуху 70% опіків тіла, його перевели до реанімаційного відділення.

Чоловік помер не від опіків. Його ліжко не постраждало під час пожежі. Найбільше постраждав саме той чоловік, який зараз в реанімації, а загиблий ще до пожежі був у дуже важкому стані, з дуже поганою сатурацією, тому, скоріш за все він задихнувся, — повідомила начальниця управління забезпечення медичного обслуговування в сфері охорони здоров’я міськради Наталя Калмикова.

У прес-службі міськради додали, що обставини смертельного вибуху встановлюються, у поліції відкрили кримінальну справу.

Нагадаємо, пожежа в Чернівцях у міській лікарні № 1 сталася у суботу, 27 лютого — внаслідок вибуху загинув один пацієнт.