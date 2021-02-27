Пожар в Черновцах – появились новые подробности трагедии в больнице. Фото: УП

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Пожар в Черновцах унес жизнь одного человека, но он умер не от ожогов.

Во время пожара в больнице находилось 30 человек. Мужчине, который погиб в палате, было 76 лет, сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Другой пострадавший получил в результате взрыва 70% ожогов тела и был переведен в реанимационное отделение.

Мужчина умер не от ожогов. Его кровать не пострадала во время пожара. Больше всего пострадал именно тот человек, который сейчас в реанимации, а погибший еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с очень плохой сатурацией, скорее всего, он задохнулся, — сообщила начальник управления обеспечения медицинского обслуживания в сфере здравоохранения горсовета Наталья Калмыкова.

В пресс-службе горсовета добавили, что обстоятельства смертельного взрыва устанавливаются, в полиции возбудили уголовное дело.

Напомним, пожар в Черновцах в городской больнице № 1 произошел в субботу, 27 февраля — в результате взрыва погиб один пациент.