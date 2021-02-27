Взрыв прогремел в «коронавирусной» больнице в Черновцах. Фото: УП

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Взрыв прогремел в городской больнице № 1 в Черновцах, чрезвычайное происшествие произошло в субботу, 27 февраля.

В результате взрыва пострадали люди. Пациентов переводят в другие медицинские учреждения города. Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак на своей странице в Facebook.

В то же время издание molbuk.ua со ссылкой на первого заместителя начальника управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области Александра Айсюка пишет, что в больнице № 1 возник пожар. Жертвой происшествия стал один из пациентов, еще один пострадал. В частности, один человек травмировался в результате пожара, а еще один — надышался угарным газом.

О причинах пожара пока не можем ничего сказать, потому что мы не знаем, это будут устанавливать органы дознания, — отметил он.

Директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев в Facebook отметил, что продолжается эвакуация пациентов.

Прошу сохранять спокойствие и дать возможность экстренной службе выполнять свою работу. Также просьба к водителям давать возможность беспрепятственно передвигаться автомобилям экстренной медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Напомним, 3 февраля в COVID-больнице Запорожья произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека — 26-летняя врач-анестезиолог и три пациента реанимационного отделения. Восемь человек удалось спасти. Причиной пожара в Запорожской областной инфекционной больнице, по предварительным данным, стала вспышка медицинского оборудования.