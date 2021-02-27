Вибух прогримів у «коронавірусній» лікарні в Чернівцях. Фото: УП

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Вибух прогримів у міській лікарні № 1 у Чернівцях, надзвичайна подія сталася у суботу, 27 лютого.

Внаслідок вибуху постраждали люди. Пацієнтів переводять до інших медичних закладів міста. Про це повідомила заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак на власній сторінці у Facebook.

Водночас видання molbuk.ua із посиланням на першого заступника начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області Олександра Айсюка пише, що в лікарні № 1 виникла пожежа. Жертвою події став один із пацієнтів, ще один постраждав. Зокрема, одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна — надихалась чадним газом.

Щодо причини пожежі поки не можемо нічого сказати, тому що ми не знаємо, це будуть встановлювати органи дізнання, — зазначив він.

Директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв у Facebook зазначив, що триває евакуація пацієнтів.

Прошу зберігати спокій та дати можливість екстрений службі виконувати свою роботу. Також прохання до водіїв давати можливість безперешкодного пересування автомобілів екстреної медичної допомоги, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 лютого в COVID-лікарні Запоріжжя сталася пожежа, внаслідок якої загинули четверо осіб — 26-річна лікар-анестезіолог та троє пацієнтів реанімаційного відділення. Вісьмох людей вдалося врятувати. Причиною пожежі в Запорізькій обласній інфекційній лікарні, за попередніми даними, став спалах медичного обладнання.