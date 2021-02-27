Щеплювати військових почали на Луганщині. Фото: Луганська ОДА

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Масова вакцинація українців від коронавірусу триває — у Луганській області почали щеплювати військовослужбовців.

Спершу вакцинують військових медиків, а згодом — і решту представників силових відомств. Першим щеплення отримав капітан медичної служби військової частини А0206 Іван Стаценко, який безпосередньо надає допомогу військовим, хворим на коронавірус. Про це 27 лютого повідомила прес-служба Луганської обласної державної адміністрації.

В ОДА зазначили, що Луганська область отримала на імунізацію військовослужбовців 6 тис. 800 доз вакцини Covishield. Загалом для щеплень бійців ЗСУ на Луганщину відправлять 14 тис. 300 доз.

За словами начальника 59-го військового мобільного госпіталю, полковника медичної служби Андрія Телефанка, усі, хто виявив бажання вакцинуватись, проходять обстеження у лікаря — міряється температура тіла, артеріальний тиск, збирається дані анамнезу і тоді визначається чи є протипоказання.

Як відомо, перший етап вакцинації в Луганській області, який триватиме до квітня, розпочався 25 лютого.

Нагадаємо, за три дні початку вакцинації в Україні щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 отримала 3 тис. 51 особа. За минулу добу, 26 лютого, вакцину отримали 1 тис. 713 осіб. Вчора найбільше щеплених було в Миколаївській області — 170 щеплень. А за весь період вакцинальної кампанії лідирує Черкаська область — 270 щеплень.