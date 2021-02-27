Прививать военных начали на Луганщине. Фото: Луганская ОГА

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Массовая вакцинация украинцев от коронавируса продолжается — в Луганской области начали прививать военнослужащих.

Сначала вакцинируют военных медиков, а затем — и остальных представителей силовых ведомств. Первым прививку получил капитан медицинской службы воинской части А0206 Иван Стаценко, который непосредственно оказывает помощь военным, больным коронавирусом. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

В ОГА отметили, что Луганская область получила на иммунизацию военнослужащих 6 тыс. 800 доз вакцины Covishield. Всего для прививок бойцов ВСУ на Луганщину отправят 14 тыс. 300 доз.

По словам начальника 59-го военного мобильного госпиталя, полковника медицинской службы Андрея Телефанко, все, кто изъявил желание вакцинироваться, проходят обследование у врача — меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется есть ли противопоказания.

Как известно, первый этап вакцинации в Луганской области, который продлится до апреля, начался 25 февраля.

Напомним, за три дня начала вакцинации в Украине прививки от коронавирусной болезни COVID-19 получили 3 тыс. 51 человек. За минувшие сутки, 26 февраля, вакцину получили 1 тыс. 713 человек. Вчера больше всего привитых было в Николаевской области — 170 прививок. А за весь период вакцинальной кампании лидирует Черкасская область — 270 прививок.