Древнюю свадебную колесницу раскопали в Помпеях

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Ракурс

В Помпеях раскопали древнюю повозку для торжественных церемоний I века н.э.

Колесница украшена сложным декором из бронзы и олова. Часть колесницы окрашена в синий цвет, а орнамент, который был нанесен на бока, выполнен на эротическую тематику, сообщает ANSA.

По словам археологов, колесница сохранилась в прекрасном состоянии, несмотря на то, что была под землей на протяжении двадцати веков. Повозку использовали для проведения свадебных церемоний, предполагают ученые.

Мы никогда раньше не видели ничего подобного в Италии. Это можно сравнить только с серией экипажей, найденных 15 лет назад в гробнице во Фракии, на севере Греции, — сказала Массимо Осанна, научный руководитель раскопок.

Как известно, итальянский город Помпеи был полностью погребен под слоем лавы и пепла во время извержения Везувия в 79 году н.э. Впервые его обнаружили в 1592 году.

Напомним, в испанской Севилье во время проведения ремонта в одном из баров были обнаружены остатки турецких бань XII в.