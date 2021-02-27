Древнюю свадебную колесницу раскопали в Помпеях (ФОТО)https://racurs.ua/n151039-drevnuu-svadebnuu-kolesnicu-raskopali-v-pompeyah-foto.htmlРакурс
В Помпеях раскопали древнюю повозку для торжественных церемоний I века н.э.
Колесница украшена сложным декором из бронзы и олова. Часть колесницы окрашена в синий цвет, а орнамент, который был нанесен на бока, выполнен на эротическую тематику, сообщает ANSA.
По словам археологов, колесница сохранилась в прекрасном состоянии, несмотря на то, что была под землей на протяжении двадцати веков. Повозку использовали для проведения свадебных церемоний, предполагают ученые.
Мы никогда раньше не видели ничего подобного в Италии. Это можно сравнить только с серией экипажей, найденных 15 лет назад в гробнице во Фракии, на севере Греции, — сказала Массимо Осанна, научный руководитель раскопок.
Как известно, итальянский город Помпеи был полностью погребен под слоем лавы и пепла во время извержения Везувия в 79 году н.э. Впервые его обнаружили в 1592 году.
Напомним, в испанской Севилье во время проведения ремонта в одном из баров были обнаружены остатки турецких бань XII в.