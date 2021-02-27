Кому не варто робити щеплення від COVID-19, розповіла епідеміолог

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Вакцина від коронавірусу. Фото: pixabay.com
Кому не варто робити щеплення від COVID-19, розповіла епідеміологhttps://racurs.ua/ua/n151041-komu-ne-varto-robyty-scheplennya-vid-covid-19-rozpovila-epidemiolog.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу потрібна, але є причини, за якими щеплення робити не варто.
Якщо ти хворів, якщо у тебе є обстеження про наявність хорошого титру антитіл, навіщо тоді сьогодні робити вакцинацію. Її можна зробити пізніше, коли цей титр знизиться. А наразі ти вже захищений постінфекційним імунітетом, — розповіла доктор медичних наук, епідеміолог Наталія Виноград в інтерв’ю телеканалу «Дом».
Вона запевнила, що українські медики добре навчені процесу вакцинації та знають всі протипоказання при щепленнях.
Я завжди була прихильником вакцинації. Щеплення від коронавірусу потрібно зробити, якщо ти ще не хворів, — зазначила епідеміолог.
Нагадаємо, щеплення від COVID-19 в Україні отримали вже 3 тис. 51 особа.
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