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Ракурс
Вакцина від коронавірусу. Фото: pixabay.com

Кому не варто робити щеплення від COVID-19, розповіла епідеміолог

27 лют 2021, 22:54
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Вакцинація від коронавірусу потрібна, але є причини, за якими щеплення робити не варто.

Якщо ти хворів, якщо у тебе є обстеження про наявність хорошого титру антитіл, навіщо тоді сьогодні робити вакцинацію. Її можна зробити пізніше, коли цей титр знизиться. А наразі ти вже захищений постінфекційним імунітетом, — розповіла доктор медичних наук, епідеміолог Наталія Виноград в інтерв’ю телеканалу «Дом».

Вона запевнила, що українські медики добре навчені процесу вакцинації та знають всі протипоказання при щепленнях.


Я завжди була прихильником вакцинації. Щеплення від коронавірусу потрібно зробити, якщо ти ще не хворів, — зазначила епідеміолог.

Нагадаємо, щеплення від COVID-19 в Україні отримали вже 3 тис. 51 особа.

Джерело: Ракурс


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