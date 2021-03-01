На львовянина, который написал в сети о собачьем дерьме, открыли криминал

https://racurs.ua/n151088-na-lvovyanina-kotoryy-napisal-v-seti-o-sobachem-derme-otkryli-kriminal.html

Ракурс

Из-за сообщения жителя Львова в сети Facebook (Фейсбук), в котором он предлагал разбрасывать собачий корм со слабительным, полиция открыла производство.

Речь идет о сообщении юриста Романа Верхоляка от 27 февраля — он рассказал, что познакомился с мужчиной, который разбрасывает на детских площадках и стадионах перемешанный со слабительным средством собачий корм, пишет Lviv.vgorode.ua.

На такое сообщение юриста активно отреагировала часть сообщества львовских собачников. Они заявили, что Верхоляк призывает к жестокости в отношении животных. Вероятно, кто-то из них и обратился в полицию.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными). Наказание по этой статье — от 1 тыс. 700 грн до 51 тыс. грн или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет.

Утром 28 февраля сообщение Романа Верхоляка заблокировал Facebook. Позже мужчина объяснил, что не был намерен жестоко обращаться с животными.

Верхоляк утверждает, что после публикации он получил несколько угроз от неизвестных людей, а одна из владелиц собак начала обвинять его в отравлении собаки.