На львів’янина, який написав допис про собаче лайно, відкрили кримінал

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https://racurs.ua/ua/n151088-na-lviv-yanyna-yakyy-napysav-dopys-pro-sobache-layno-vidkryly-kryminal.html

Ракурс

Через допис львів’янина у мережі Facebook (Фейсбук), в якому він пропонував розкидати собачий корм із проносним, поліція відкрила провадження.

Йдеться про допис юриста Романа Верхоляка від 27 лютого, де він розповідає, що познайомився з чоловіком, який розкидає на дитячих майданчиках і стадіонах перемішаний з проносним засобом собачий корм, пише Lviv.vgorode.ua.

На таке повідомлення юриста активно відреагувала частина спільноти львівських собачників. Вони заявили, що Верхоляк закликає до жорстокості щодо тварин. Імовірно, хтось із них і звернувся до поліції.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами). Покарання за цією статтею — від 1 тис. 700 грн до 51 тис. грн або арешт до шести місяців, чи обмеження волі до трьох років.

Зранку 28 лютого допис Романа Верхоляка заблокував Facebook. Пізніше чоловік пояснив, що не мав наміру жорстоко поводитись із тваринами.

Верхоляк стверджує, що після публікації допису він отримав кілька погроз від невідомих людей, а одна з власниць собак почала звинувачувати його в отруєнні собаки.