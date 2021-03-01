Дубінський. Фото: Магнолія ТВ

https://racurs.ua/ua/n151087-lubyt-shvydkist-dubinskyy-potrapyv-u-dtp-na-lvivschyni.html

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Олександр Дубінський, скандальний народний депутат від «Слуги народу», не впорався з керуванням. Сьогодні, 1 березня, о 6.20 нардеп їхав за кермом Toyota Land Cruiser та виїхав на зустрічну смугу. Унаслідок цього його автомобіль зіткнувся з іншим авто марки Jeep Compas.

У поліції підтверджують цю інформацію. Про це повідомляє «Львівський портал».



Аварія сталася на автошляху поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області. Водій та пасажир Jeep отримали травми та перебувають у лікарні, сам Дубінський у ДТП не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нардеп Олександр Дубінський створив затор на Південному мосту у Києві. Це сталося під час зйомок нового ролику «слуги народу».