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Ракурс
Дубінський. Фото: Магнолія ТВ

Любить швидкість — Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині

1 бер 2021, 12:23
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Олександр Дубінський, скандальний народний депутат від «Слуги народу», не впорався з керуванням. Сьогодні, 1 березня, о 6.20 нардеп їхав за кермом Toyota Land Cruiser та виїхав на зустрічну смугу. Унаслідок цього його автомобіль зіткнувся з іншим авто марки Jeep Compas.


У поліції підтверджують цю інформацію. Про це повідомляє «Львівський портал».

Аварія сталася на автошляху поблизу міста Стрий Стрийського району Львівської області. Водій та пасажир Jeep отримали травми та перебувають у лікарні, сам Дубінський у ДТП не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нардеп Олександр Дубінський створив затор на Південному мосту у Києві. Це сталося під час зйомок нового ролику «слуги народу».

Джерело: Ракурс


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