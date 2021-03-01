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Ракурс
У світі триває епідемія коронавірусу

У ВООЗ розповіли, у скількох людей у світі вже є антитіла до коронавірусу

1 бер 2021, 12:13
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Антитіла до коронавірусу є у менше ніж 10% світового населення.

Головний науковий співробітник Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) Сумія Сумінанат заявила про це під час брифінгу, посилаючись на результати майже 500 відповідних досліджень у різних регіонах світу.

Вона зазначає, що в деяких місцях, таких як міські райони з великою щільністю населення, цей показник може доходити до 50−60%.

Однак це не означає, що все місто, провінція або країна досягли колективного імунітету, — наголошує Сумінанат.

Сумінанат наголошує, що колективного імунітету від коронавірусної хвороби COVID-19 можна досягнути лише шляхом вакцинації.


Вона зазначає, що хоча зараз в розробці є велика кількість вакцин від COVID-19, лише кілька з них пройшли всі клінічні випробування та отримали необхідні дозволи. Проте ефективність дозволених вакцин вже дозволяє запобігати смертям та госпіталізаціям, тож Сумінанат закликає вакцинуватися зараз, а чекати можливої появи більш кращих вакцин.

Нагадаємо, в Україні, ймовірно, поширюється новий штам коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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