Операція. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n151085-vpershe-v-ukrayini-robot-prooperuvav-dytynu-foto-video.html

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Робот прооперував дитину вперше в історії України. В клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова провели унікальну операцію за допомогою робота Da Vinci.

Пацієнткою робота стала 13-річна школярка. Про це повідомляє директор медустанови Олег Самчук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, 13-річна дівчинка народилася з патологією кишківника, яку тричі намагалися усунути під час операцій, але складні хірургічні втручання лише погіршили стан дитини. Через це у школярки розвинулася рецидивуюча кишкова спайкова непрохідність, через що вона страждає від болю та постійної блювоти. Численні госпіталізації та медикаментозне лікування дівчинки могли лише тимчасово полегшити її стан, а без ще однієї операції дівчинка могла померти.

За допомогою робота Da Vinci медики зробили три проколи розміром вісім міліметрів кожен. У черевну порожнину дитини помістили камеру, яка транслювала на монітор зображення в тривимірній проекції з двадцятикратним збільшенням. Хірург, який сидів за пультом, мав додатково дві «руки», і ліквідував множинні спайки з мінімальною травматизацією здорових тканин. На ліквідацію спайок пішло майже три години.



За словами лікаря, операція пройшла успішно. Ранній післяопераційний період задовільний.

Дівчинку більше не турбують болі в животі, вона встає з ліжка, і вже навіть ходить по коридору. І хоча попереду у нашої пацієнтки ще тривала реабілітація, вона має хорошу перспективу назавжди забути про свою проблему, — додав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що робот-аватар був розроблений південнокорейськими інженерами для ліквідації наслідків пожеж чи природних катастроф. Гігантський аватар із величезними руками-клешнями здатний переміщати важкі вантажі та розбирати завали.