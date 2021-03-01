Операция. Фото: Facebook

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Робот прооперировал ребенка впервые в истории Украины. В клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова провели уникальную операцию с помощью робота Da Vinci.

Пациенткой робота стала 13-летняя школьница. Об этом сообщает директор медучреждения Олег Самчук на своей странице в Facebook.

По его словам, 13-летняя девочка родилась с патологией кишечника, которую трижды пытались устранить во время операций, но сложные хирургические вмешательства только ухудшили состояние ребенка. Из-за этого у школьницы развилась рецидивирующая кишечная спаечная непроходимость, которая провоцирует постоянную боль и рвоту. Многочисленные госпитализации и медикаментозное лечение могли только временно облегчить ее состояние, а без еще одной операции девочка могла умереть.

С помощью робота Da Vinci медики сделали три прокола размером восемь миллиметров каждый. В брюшную полость ребенка поместили камеру, которая транслировала на монитор изображение в трехмерной проекции с двадцатикратным увеличением. Хирург, который сидел за пультом, имел дополнительные две «руки», и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей. На ликвидацию спаек ушло почти три часа.

По словам врача, операция прошла успешно. Ранний послеоперационный период проходит удовлетворительно.

Девочку больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати, и уже даже ходит по коридору. И хотя впереди у нашей пациентки еще длительная реабилитация, она имеет хорошую перспективу навсегда забыть о своей проблеме, — добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что робот-аватар был разработан южнокорейскими инженерами для ликвидации последствий пожаров или природных катастроф. Гигантский аватар с огромными руками-клешнями способен перемещать тяжелые грузы и разбирать завалы.