Взрыв в школе на Николаевщине. Фото: ГСЧС

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Взрыв прогремел на территории одной из школ в Николаевской области.

Чрезвычайное происшествие произошло 1 марта на территории общеобразовательной школы в селе Ивановка Очаковского района. Обломками железобетонной плиты придавило человека. Спасатели получили информацию о взрыве твердотопливного котла в 7.36. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, потушили пожар на площади 2 кв. м и начали разбирать разрушенные конструкции. Для этого задействовали автокран КТА-18 на базе грузовика «КамАЗ». Впоследствии пострадавшего деблокировали и передали его медикам.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, на месте работают сотрудники полиции, медики и сотрудники ГСЧС.

Напомним, 27 февраля в Черновцах в городской больнице прогремел взрыв, после него произошел пожар. Жертвами ЧП стали два человека.