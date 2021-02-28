Второй пострадавший от пожара в Черновцах погиб в больнице

Пожар в Черновцах. Фото: DW

https://racurs.ua/n151052-vtoroy-postradavshiy-ot-pojara-v-chernovcah-pogib-v-bolnice.html

Ракурс

Пожар в больнице в Черновцах обернулся гибелью двух человек. Второй пострадавший в результате пожара погиб сегодня, 28 февраля, в больнице.

Он получил 70% ожогов тела из-за взрыва. Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС Украины.

Как известно, 27 февраля днем в городской клинической больнице Черновцов произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. Спасатели ликвидировали пожар. Из-за инцидента погибли два человека — второе человек, пострадавший во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля.

Главное управление Нацполиции Черновицкой области открыла уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что пожар в Черновцах унес жизнь одного человека, но он умер не от ожогов, а от того, что задохнулся. Во время пожара в больнице находилось 30 человек. Мужчине, который погиб в палате, было 76 лет. Другой пострадавший получил повреждения тела в результате взрыва, у него 70% ожогов тела.