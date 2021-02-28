Другий постраждалий від пожежі в Чернівцях загинув у лікарні

Пожежа в Чернівцях. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n151052-drugyy-postrajdalyy-vid-pojeji-v-chernivcyah-zagynuv-u-likarni.html

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Пожежа у лікарні в Чернівцях обернулася загибеллю двох людей. Другий постраждалий внаслідок пожежі загинув сьогодні, 28 лютого, у лікарні.

Він отримав 70% опіків тіла внаслідок вибуху. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Як відомо, 27 лютого вдень у міській клінічній лікарні Чернівців стався спалах кисневої труби з подальшим загорянням. Рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок інциденту загинуло дві особи — друга особа, яка постраждала під час пожежі померла в лікарні вночі 28 лютого.

Головне управління Нацполіції Чернівецької області відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа в Чернівцях забрала життя однієї людини, але вона померла не від опіків, а від задишки. Під час пожежі у лікарні перебувало 30 людей. Чоловіку, який загинув у палаті, було 76 років. Інший постраждалий отримав внаслідок вибуху 70% опіків тіла, він помер у лікарні.