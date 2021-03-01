Тонны пластика покрыли пляжи Бразилии. Фото: BBC News

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Огромное количество пластика усыпало знаменитые пляжи Бразилии.

Кампанию по спасению пляжей развернула бразильская группа по защите окружающей среды Mar Urbano Institute, что привлекло внимание общественности по всему миру, пишет RTE.

Эксперты из экологического движения Baia Viva установили, что загрязнение охватило около 100 прибрежных лагун штата Рио-де-Жанейро.

В мировой океан ежегодно попадает около 8 млн т пластика, угрожая морской жизни и людям. 70% всего пластика на пляжах состоит из одноразовых предметов.

Активисты подчеркнули необходимость перехода на экологичные товары, призывая покупать еду только в тех точках, где не используются пластиковые контейнеры — так можно сократить потребление пластика в повседневной жизни.

Согласно отчету организации Oceana Brazil, южноамериканская страна выбрасывает в море около 325 тыс. т пластика в год.

Напомним, больше 1,5 млрд медицинских масок попали в океаны в 2020 году. По предварительным оценкам, люди во всем мире используют около 129 млрд масок и 65 млрд пластиковых перчаток ежемесячно.