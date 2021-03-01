Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Тонни пластику покрили пляжі Бразилії. Фото: BBC News

Тонни пластику засипали пляжі Бразилії (ФОТО, ВІДЕО)

1 бер 2021, 11:33
999

Величезна кількість пластику покрила знамениті пляжі Бразилії.

Кампанію з порятунку пляжів розпочала бразильська група із захисту навколишнього середовища Mar Urbano Institute, чим привернула увагу громадськості у всьому світі, пише RTE.

Експерти з екологічного руху Baia Viva встановили, що забруднення охопило близько 100 прибережних лагун штату Ріо-де-Жанейро.

У світовий океан щорічно потрапляє близько 8 млн т пластику, загрожуючи морським жителям і людям. 70% всього пластику на пляжах складають одноразові предмети.

Активісти наголосили на необхідності переходу на екологічні товари, закликаючи купувати їжу тільки в тих точках, де не використовуються пластикові контейнери — так можна скоротити використання пластику в повсякденному житті.


Згідно зі звітом організації Oceana Brazil, південноамериканська країна викидає в море близько 325 тис. т пластику в рік.

Нагадаємо, понад 1,5 млрд медичних масок потрапили в океани у 2020 році. За попередніми оцінками, люди у всьому світі використовують близько 129 млрд масок і 65 млрд пластикових рукавичок щомісяця.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів