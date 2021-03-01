Тонни пластику покрили пляжі Бразилії. Фото: BBC News

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Величезна кількість пластику покрила знамениті пляжі Бразилії.

Кампанію з порятунку пляжів розпочала бразильська група із захисту навколишнього середовища Mar Urbano Institute, чим привернула увагу громадськості у всьому світі, пише RTE.

Експерти з екологічного руху Baia Viva встановили, що забруднення охопило близько 100 прибережних лагун штату Ріо-де-Жанейро.

У світовий океан щорічно потрапляє близько 8 млн т пластику, загрожуючи морським жителям і людям. 70% всього пластику на пляжах складають одноразові предмети.

Активісти наголосили на необхідності переходу на екологічні товари, закликаючи купувати їжу тільки в тих точках, де не використовуються пластикові контейнери — так можна скоротити використання пластику в повсякденному житті.

Згідно зі звітом організації Oceana Brazil, південноамериканська країна викидає в море близько 325 тис. т пластику в рік.

Нагадаємо, понад 1,5 млрд медичних масок потрапили в океани у 2020 році. За попередніми оцінками, люди у всьому світі використовують близько 129 млрд масок і 65 млрд пластикових рукавичок щомісяця.