Матти Маасикас. Фото: Збруч

https://racurs.ua/n151082-koncepciya-neprikosnovennosti-sudey-ne-dlya-ukrainy-glava-predstavitelstva-es-v-ukraine.html

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Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что Европейский Союз поддерживает Украину на пути реформирования судопроизводства, и считает, что реформа Высшего Совета правосудия должен стать сердцевиной реформы судопроизводства.

Нет конкретной концепции реформирования системы судопроизводства. Это зависит от прошлых реформ и самой системы, которая существовала ранее. Мы знаем, что концепция неприкосновенности судей, которая существует в развитых демократиях, не может быть полностью применена в Украине, она работает тяжело, — заявил глава представительства ЕС в Украине.

По его словам, сейчас граждане Украины ожидают от государства защиты и справедливого отношения, которое подрывает коррумпированная судебная система. Об этом он заявил во время форума «Украина 30. Правосудие».

Как считает Маасикас, система судопроизводства подрывает доверие к государству. Он отметил, что доверие к судебной системе это не просто внутренняя проблема Украины, но и проблема для иностранных инвесторов, поскольку каждый потенциальный инвестор не уверен, что сможет доказать свою правоту в суде.

Напомним, ранее мы сообщали, что суд в смартфоне и суд присяжных предлагает создать президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом удастся ускорить судебный процесс, минимизировать коррупцию и возможность для злоупотреблений. Важным вопросом является и непосредственное участие граждан в осуществлении правосудия.