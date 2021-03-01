Война на Донбассе продолжается, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n151081-rossiya-osuschestvlyaet-provokacii-chtoby-legitimizirovat-svoih-mirotvorcev-na-donbasse-tkg.html

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Россия осуществляет ряд мероприятий, призванных легитимизировать вопрос привлечения ее «миротворцев» для урегулирования конфликта.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Так, по имеющейся у украинской стороны Общего центра контроля и координации (СЦКК) информации, Россия стремится пересмотреть достигнутые ранее посредством Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ договоренности о Дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.

В частности, эти действия РФ направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС РФ в составе СЦКК как «…единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины, — отмечают в украинской делегации в ТКГ.

Так, 27 февраля на позициях одного из подразделений 2-го армейского корпуса российско-террористических войск, который базируется на оккупированных территориях Луганской области, было снято серию репортажей, которые продвигали мнение, что эффективность контроля за соблюдением режима прекращения огня можно повысить путем привлечения к этому процессу российских «миротворцев».

При этом заявляется, что такая оценка, якобы, была дана представителями СММ ОБСЕ из некоторых западноевропейских стран, — добавляют в украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что для осуществления съемок этих репортажей привлекали боевиков со 2-го АК, а как съемочный реквизит использовалась униформа наблюдателей СММ ОБСЕ и военнослужащих так называемого «представительства ЛНР в СЦКК».

Украинская сторона считает, что подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня, — отмечают в украинской делегации в ТКГ.



В украинской делегации в ТКГ считают, что такие действия свидетельствуют о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и придерживаться достигнутых в ходе заседаний ТКГ и Нормандской четверки договоренностей.

Напомним, боевики недавно обстреляли свои позиции, чтобы снять фейк о якобы применении «оружия НАТО» на Донбассе.