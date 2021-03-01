Сенсорная кнопка заработает в Раде

https://racurs.ua/n151080-sensornaya-knopka-zarabotaet-v-rade-razumkov.html

Ракурс

Бороться с кнопкодавами в Верховной Раде будут с помощью сенсорной кнопки и дополнительных камер наблюдения.

О введении сенсорной кнопки уже со 2 марта сообщил сегодня на заседании согласительного совета представителей фракций и групп спикер парламента Дмитрий Разумков.

Разумков заверил, что сенсорная кнопка заработает уже со вторника, 2 марта.

На этой пленарной неделе уже можно использовать ее. Она соответствует всем нормам, — заявил спикер.

По его словам, разработчик протестировал новации и «все вопросы были убраны».

Есть официальное заключение о том, что устройство может использоваться и теперь нет смысла привязывать карточку к месту, потому что новая система исключает нажатие более чем из одного рабочего места, — заявил Разумков.

Он призвал нардепов 2 марта прийти в Раду раньше, чтобы научиться управлять своей сенсорной кнопкой.

Разумков заверил, что на этом борьба с кнопкодавством не закончится, поскольку назрела необходимость дальнейшей модернизации системы «Рада», которая работает с 2008 года.

Ранее спикер обещал блокирование рабочих мест народных депутатов, привязку карточек для голосования к рабочим местам и установление новых камер в сессионном зале.

В январе этого года о факте возможного кнопкодавства часть оппозиционных фракций сообщила генпрокурору. Речь шла о возможных нарушениях во время голосования за утверждение на должности министра образования и науки Сергея Шкарлета.