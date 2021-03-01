Сенсорна кнопка запрацює в Раді — Разумков

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Ракурс

Боротися з кнопкодавами у Верховній Раді будуть за допомогою сенсорної кнопки і додаткових камер спостереження.

Про запровадження сенсорної кнопки вже з 2 березня повідомив сьогодні на засіданні погоджувальної ради представників фракцій і груп спікер парламенту Дмитро Разумков.

Разумков запевнив, що сенсорна кнопка запрацює вже з вівторка, 2 березня.

На цьому пленарному тижні вже можна використовувати її. Вона відповідає всім нормам, — заявив спікер.

За його словами, розробник протестував новацію і «всі питання були прибрані».

Є офіційний висновок про те, що пристрій може використовуватися і тепер немає сенсу прив’язувати картку до місця, бо нова система унеможливлює натискання більше ніж з одного робочого місця, — заявив Разумков.

Він закликав нардепів 2 березня прийти в Раду раніше, аби навчитися керувати своєю сенсорною кнопкою.

Разумков запевнив, що на цьому боротьба з кнопкодавством не закінчиться, оскільки назріла необхідність подальшої модернізації системи «Рада», яка працює з 2008 року.

Раніше спікер планував запровадити в парламенті блокування робочих місць народних депутатів, прив’язку карток для голосування до робочих місць і встановлення нових камер у сесійній залі.

У січні цього року про факт ймовірного кнопкодавства частина опозиційних фракцій сповістила генпрокурора. Йшлося про можливі порушення під час голосування за міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.