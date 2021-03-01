Сенсорна кнопка запрацює в Раді — Разумковhttps://racurs.ua/ua/n151080-sensorna-knopka-zapracuie-v-radi-razumkov.htmlРакурс
Боротися з кнопкодавами у Верховній Раді будуть за допомогою сенсорної кнопки і додаткових камер спостереження.
Про запровадження сенсорної кнопки вже з 2 березня повідомив сьогодні на засіданні погоджувальної ради представників фракцій і груп спікер парламенту Дмитро Разумков.
Разумков запевнив, що сенсорна кнопка запрацює вже з вівторка, 2 березня.
На цьому пленарному тижні вже можна використовувати її. Вона відповідає всім нормам, — заявив спікер.
За його словами, розробник протестував новацію і «всі питання були прибрані».
Є офіційний висновок про те, що пристрій може використовуватися і тепер немає сенсу прив’язувати картку до місця, бо нова система унеможливлює натискання більше ніж з одного робочого місця, — заявив Разумков.
Він закликав нардепів 2 березня прийти в Раду раніше, аби навчитися керувати своєю сенсорною кнопкою.
Разумков запевнив, що на цьому боротьба з кнопкодавством не закінчиться, оскільки назріла необхідність подальшої модернізації системи «Рада», яка працює з 2008 року.
Раніше спікер планував запровадити в парламенті блокування робочих місць народних депутатів, прив’язку карток для голосування до робочих місць і встановлення нових камер у сесійній залі.
У січні цього року про факт ймовірного кнопкодавства частина опозиційних фракцій сповістила генпрокурора. Йшлося про можливі порушення під час голосування за міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.