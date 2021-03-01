На вакцинацию от коронавируса можно записаться с 1 марта. Фото: BBC

https://racurs.ua/n151079-s-1-marta-ukraincy-mogut-zapisatsya-na-vakcinaciu-ot-koronavirusa-tablica.html

Ракурс

Записаться на вакцинацию от коронавируса граждане Украины могут уже с сегодняшнего дня, 1 марта.

Это можно сделать через приложение «Дія» или контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19. Записаться в очередь за прививкой можно всем от 18 до 59 лет. В Минцифре сообщили, что «украинцам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита». Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Каждый желающий с 1 марта будет иметь возможность попасть в этот список и сделать это можно будет на портале «Дія», через приложения «Дія» и с помощью контактного центра, — отметил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

Первоочередная бесплатная вакцинация будет происходить в таком порядке:

медработники больниц, которые работают с больными COVID-19, жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие в зоне проведения ООС;

медработники, пожилые люди, которым за 80 лет, и социальные работники;

пожилые люди от 65 лет, работники критически важных структур, государственной безопасности, педагоги;

пожилые люди от 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, лица, которые работают и отбывают наказание в местах ограничения свободы.

В Минздраве отметили, что те граждане, которые моложе 59 лет и не входят в эти категории, могут получить прививку после того, как вакцинируются все, кто желает вакцинироваться из первых четырех групп. Тогда людям из электронной очереди предложат записаться в пункт прививки, выбрав соответствующий ближайший пункт, дату и время визита.

Специалисты предполагают, что прививать людей, не входящих ни в одну из приоритетных категорий, начнут не раньше осени 2021 года. Хотя не исключается, что желающие смогут получить вакцину уже летом, поскольку сейчас желающих вакцинироваться так мало, что очередь будет двигаться быстрее, чем ожидали. Если же спрос на прививки будет существенно меньше количества закупленных государством вакцин, то, возможно, вакцины будут продавать по себестоимости частным клиникам.

Напомним, украинские врачи считают, что вакцинация от коронавируса нужна, но есть причины, по которым прививку делать не стоит.