На вакцинацію від коронавірусу можна записатися з 1 березня. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n151079-z-1-bereznya-ukrayinci-mojut-zapysatysya-na-vakcynaciu-vid-koronavirusu-tablycya.html

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Записатися на вакцинацію від коронавірусу громадяни України можуть вже з сьогоднішнього дня, 1 березня.

Це можна зробити через додаток «Дія» або ж контакт-центр МОЗ з питань COVID-19. Записатися у чергу за щепленням можна усім від 18 до 59 років. У Мінцифрі повідомили, що «українцям, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту». Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Кожен охочий з 1 березня матиме змогу потрапити до цього списку і зробити це можна буде на порталі «Дія», застосунку «Дія» і за допомогою контактного центру, — зазначив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

Першочергова безкоштовна вакцинація відбуватиметься в такому порядку:

медпрацівники лікарень, які працюють із хворими на COVID-19, мешканці закладів для людей похилого віку, військовослужбовці у зоні проведення ООС;

медпрацівники, люди похилого віку, яким за 80 років, та соціальні працівники;

люди похилого віку від 65 років, працівники критично важливих структур, державної безпеки, освітяни;

люди похилого віку від 60 років, люди з хронічними захворюваннями, особи, які працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі.

У МОЗ зазначили, що ті громадяни, які молодші за 59 років і не входять до цих категорій, можуть отримати щеплення після того, як вакцинуються усі, хто бажає вакцинуватися з перших чотирьох груп. Тоді людям з електронної черги запропонують записатися до пункту щеплення, обравши відповідний найближчий пункт, дату та час візиту.

Фахівці припускають, що щеплювати людей, які не входять в жодну з пріоритетних категорій, почнуть не раніше осені 2021 року. Хоча не виключається, що охочі зможуть отримати вакцину вже влітку, оскільки зараз охочих вакцинуватися так мало, що черга буде рухатися швидше, ніж очікували. Якщо ж попит на щеплення буде суттєво меншим за кількість закуплених державою вакцин, то, можливо, вакцини продаватимуть за собівартістю приватним клінікам.

Нагадаємо, українські лікарі вважають, що вакцинація від коронавірусу потрібна, але є причини, за якими щеплення робити не варто.