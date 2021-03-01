Суд в смартфоне и суд присяжных пообещал Зеленский

Зеленский. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n151078-sud-v-smartfone-i-sud-prisyajnyh-poobeschal-zelenskiy.html

Ракурс

Суд в смартфоне и суд присяжных предлагает создать президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом удастся ускорить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

Важным вопросом является и непосредственное участие граждан в осуществлении правосудия. Об этом он рассказал на форуме «Украина 30. Правосудие».

Именно поэтому власти подготовили уже два законопроекта, которые дадут старт работе суда присяжных, рассказал президент. Зеленский отметил, что модель и формат суда присяжных будут подробно обсуждаться.

Также он добавил, что сейчас готовится возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей и совершенствование процедуры отбора кандидатов в совет правосудия. По его словам, систему должны заполнить добропорядочные судьи. Из-за нехватки трети судей, граждане вынуждены месяцами и годами ждать вынесения судебного решения.

Это глобальные, хронические болезни, существующие годами, которые требуют глубинных изменений. В частности, законодательных изменений, — заявил Зеленский.



Президент отметил, что успешная судебная реформа в Украине является катализатором интеграции в Европейский союз и НАТО, поскольку независимый суд — это базовый принцип любого демократического государства.

Напомним, ранее мы сообщали, что судебная реформа Владимира Зеленского, которую раскритиковала Венецианская комиссия, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал принять за основу в первом чтении. В то же время рекомендации Венецианской комиссии предложили учесть ко второму чтению.