Судебную реформу Зеленского предлагает принять за основу Комитет Рады

Зеленский. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n146064-sudebnuu-reformu-zelenskogo-predlagaet-prinyat-za-osnovu-komitet-rady.html

Ракурс

Судебная реформа Владимира Зеленского, которую раскритиковала Венецианская комиссия, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал принять за основу в первом чтении.

В то же время рекомендации Венецианской комиссии предложили учесть ко второму чтению. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook.





По его словам, на Комитете за решение проголосовали 12 членов, и все они являются представителями партии «Слуга народа», а отсрочка внесения изменений это «издевательство над процессами» и «имитация». Он добавил, что предложенная судебная реформа только усиливает позиции Высшего Совета Правосудия, который был замешан в сразу нескольких судебных скандалах.

Президентский проект не только не совершенствует, но и уничтожает любые шансы на обновление судебной ветви власти. Об отсутствии реальной судебной реформы в проектах говорит и Венецианка, и общественность, и экспертные юридические сообщества, — заявил Юрчишин.

Как известно, особенностью законопроекта Зеленского является то, полномочия ВККС будут переданы Высшему совету правосудия. Сейчас ВККС тестирует судей на знание законов, оценивает их психологические и моральные качества, проводит собеседования, и с помощью Совета общественного контроля проверяет их добропорядочность.

Тех, кто успешно сдал тесты, ВККС рекомендует Высшему совету правосудия, а и после еще одного собеседования отбирает будущих судей. Указы о назначении судей подписывает президент, но, по закону, влиять на процесс отбора он не может.

Ранее комиссия в своих выводах направляла Раду к тому, чтобы «компетенция ВККС постепенно передавалась в ВРП», то сейчас четко подтвердила, что с учетом сегодняшней ситуации в Украине должна быть отдельная Высшая квалификационная комиссия судей.

Напомним, ранее мы сообщали, что президентский законопроект об изменениях в законы о судебной системы внесли в парламент в конце июня, чтобы разморозить работу ВККС.

Евросоюз включил пункт о создании ВККС в текст меморандума с Украиной. Венецианская комиссия вынесла свою оценку президентскому законопроекту. В целом она оценила документ положительно, но предложила большое количество изменений.