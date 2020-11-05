Судову реформу Зеленського пропонує ухвалити за основу Комітет Ради

Зеленський. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n146064-sudovu-reformu-zelenskogo-proponuie-uhvalyty-za-osnovu-komitet-rady.html

Ракурс

Судова реформа Володимира Зеленського, яку розкритикувала Венеціанська комісія, Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував ухвалити за основу у першому читанні.

Натомість рекомендації Венеціанської комісії запропонували врахувати до другого читання. Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook.





За його словами, на Комітеті за рішення проголосували 12 членів, і всі вони є представниками партії «Слуга народу», а відтермінування внесення змін це «знущання з процесів» та «імітація». Він додав, що запропонована судова реформа лише посилює позиції Вищої Ради Правосуддя, яка була замішана у відразу кількох судових скандалах.

Президентський проєкт не тільки не вдосконалює, але й знищує будь-які шанси на оновлення судової гілки влади. Про відсутність реальної судової реформи у проєкті говорить і Венеційка, і громадськість, і експертні правничі спільноти, — заявив Юрчишин.

Як відомо, особливістю законопроекту Зеленського є те що, повноваження ВККС будуть передані Вищій Раді Правосуддя. Зараз ВККС тестує суддів на знання законів, оцінює їхні психологічні та моральні якості, проводить співбесіди, і за допомогою Ради громадського контролю перевіряє їхню добропорядність.

Тих, хто успішно склав тести, ВККС рекомендує Вищій раді правосуддя, а та після ще однієї співбесіди відбирає майбутніх суддів. Укази про призначення суддів підписує президент, але, згідно з законом, впливати на процес відбору він не може.

Раніше комісія у своїх висновках направляла Раду до того, щоб «компетенція ВККС поступово передавалася до ВРП», то зараз чітко підтвердила, що з урахуванням сьогоднішньої ситуації в Україні повинна бути окрема Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президентський законопроєкт про зміни до законів щодо судової системи внесли до парламенту наприкінці червня, щоб розморозити роботу ВККС.

Євросоюз включив пункт про створення ВККС до тексту меморандуму з Україною. Венеціанська комісія винесла свою оцінку президентському законопроєкту. Загалом вона оцінила документ позитивно, але запропонувала дуже багато змін.