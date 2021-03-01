Поражает молодых и долго лечится — известный инфекционист о новом штамме коронавируса

https://racurs.ua/n151077-porajaet-molodyh-i-dolgo-lechitsya-izvestnyy-infekcionist-o-novom-shtamme-koronavirusa.html

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская сообщила о новом штамме коронавируса.

Доля молодых людей 30+ с тяжёлым течением заболевания заметно возросла, участились случаи обострения процесса в остром периоде, а лабораторные анализы не дают полной информации. Кроме того, с 14−16 дня болезни приблизительно у трети госпитализированных начинается ухудшение состояния, а не улучшение, — написала она на своей странице в Facebook.

Голубовская уточнила, что надо ожидать увеличения летальности, в том числе у молодых людей.

Скорее всего, мы имеем дело с новым штаммом возбудителя. Пока официально полученные данные из лабораторий показывают, что образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские «корни». К сожалению, надо ожидать увеличения летальности, в т.ч. у молодых людей, — рассказала инфекционист.



Она посоветовала врачам при введении таких пациентов ориентироваться на клинику заболевания, а лабораторные показатели оценивать критически.

Напомним, статистика коронавируса в Украине свидетельствует об уменьшении инфицированных COVID-19 за минувшие сутки, 1 марта. Коронавирусную болезнь вчера обнаружили у 4 тыс. 285 человек, заболели 258 детей и 93 медработника.