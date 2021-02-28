Эпидемию коронавируса будут одолевать тремя прививками

Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151050-epidemiu-koronavirusa-budut-odolevat-tremya-privivkami.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса позволит уменьшить количество больных на 92%, однако людям могут понадобиться дополнительные дозы вакцины ежегодно или каждые полтора года, чтобы получить защиту от новых штаммов.

Таким образом эпидемию можно будет эффективно сдерживать, если прививки получит достаточное количество людей. Об этом заявил руководитель компании BioNTech Угур Шахин в интервью изданию Bild.

При этом, имеющиеся вакцины могут защитить и от новых штаммов коронавируса, но, в таких случая, вероятно, нужно будет делать три прививки. Такое увеличение дозы может спровоцировать достаточно сильную иммунную реакцию, которую не сможет преодолеть даже более сильный штамм.

Если мы хотим замедлить распространение вируса в будущем и уменьшить уровень инфицирования, то усиливать прививки надо чаще, возможно ежегодно, или каждые полтора года, — считает руководитель компании BioNTech.



Напомним, ранее мы сообщали, что прививки от коронавируса не смогли перенести сразу 16 человек в Швейцарии. Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic) с момента старта вакцинации в стране получил 16 сообщений о летальных случаях после прививок от коронавируса.

Всего Swissmedic проанализировало 364 сообщений о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса. Из них 199 касались препарата Pfizer и BioNTech, а 154 — вакцины компании Moderna.