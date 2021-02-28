Почти два десятка человек погибли после прививки от коронавируса в Швейцарии

Прививка от коронавируса. Фото: Istock

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Прививку от коронавируса не смогли перенести сразу 16 человек в Швейцарии. Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic) с момента старта вакцинации в стране получил 16 сообщений о летальных случаях после прививок от коронавируса.

Всего Swissmedic проанализировал 364 сообщений о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса. Из них 199 касались препарата Pfizer и BioNTech, а 154 — вакцины компании Moderna. Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.

Сообщается, что в 95 случаях (26% жалоб) у вакцинированных наблюдались серьезные побочные эффекты после вакцинации, некоторых из них госпитализировали. Среди побочных эффектов наблюдались:

головная боль;

лихорадка

аллергические реакции.

В 16 случаях люди погибли. Уточняется, что возраст умерших составил в среднем 86 лет, и у большинства из них ранее были диагностированы серьезные заболевания.

Эти случаи были проанализированы особенно тщательно. Согласно имеющимся сведениям, инфекционные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких и дыхательных путей приводят к смерти. Несмотря на совпадение по времени, нет конкретных доказательств того, что вакцинация стала причиной смерти, — сообщает институт.

Также около 74% жалоб специалисты классифицировали как несерьезные. В этих случаях речь шла о покраснении, отеке и зуде в месте инъекции.

Напомним, ранее мы сообщали, что основные причины тяжелых осложнений от коронавируса установили американские ученые. Группа ученых выделила четыре заболевания, повышающие риск попасть в больницу больным COVID-19.

Оказалось, что попадали в больницу с тяжелой формой коронавируса обычно люди, которые страдали от ожирения, гипертонии, диабета или сердечной недостаточности. В выборку исследования попали более 900 тыс. случаев госпитализации пациентов с коронавирусом до 18 ноября 2020 года.