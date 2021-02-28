Майже два десятки людей загинули після щеплення від коронавірусу у Швейцарії

Щеплення від коронавірусу. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151045-mayje-dva-desyatky-ludey-zagynuly-pislya-scheplennya-vid-koronavirusu-u-shveycariyi.html

Ракурс

Щеплення від коронавірусу не змогли перенести одразу 16 осіб у Швейцарії. Швейцарський фармакологічний інститут (Swissmedic) з моменту старту вакцинації в країні отримав 16 повідомлень про летальні випадки після щеплень від коронавірусу.

Усього Swissmedic проаналізувало 364 повідомлень про побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу. З них 199 стосувалися препарату Pfizer і BioNTech, а 154 — вакцини компанії Moderna. Про це регулятор повідомив на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що у 95 випадках (26% скарг) у вакцинованих спостерігалися серйозні побічні ефекти вакцинації, деяких з них госпіталізували. Серед побічних ефектів спостерігалися:

головний біль;

лихоманка;

алергічні реакції.

У 16 випадках люди померли. Уточнюється, що вік померлих становив в середньому 86 років, і в більшості з них раніше були діагностовані серйозні захворювання.

Ці випадки були проаналізовані особливо ретельно. Згідно з наявними відомостями, такі інфекційні захворювання, серцево-судинні захворювання, захворювання легенів і дихальних шляхів призводять до смерті. Попри збіг за часом, немає конкретних доказів того, що вакцинація стала причиною смерті, — повідомляє інститут.

Також близько 74% скарг фахівці класифікували як несерйозні. У цих випадках йшлося про почервоніння, набряк і свербінні в місці ін'єкції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що основні причини важких ускладнень від коронавірусу встановили американські науковці. Група вчених виділила чотири захворювання, що підвищують ризик потрапити до лікарні хворим на COVID-19.

Виявилося, що потрапляли до лікарні з важкою формою коронавірусу зазвичай люди, які страждали від ожиріння, гіпертонії, діабету або серцевої недостатності. У вибірку дослідження потрапило понад 900 тис. випадків госпіталізації пацієнтів з коронавірусом до 18 листопада 2020 року.