Епідемію коронавірусу боротимуть трьома щепленнями

Вакцинація від коронавірусу. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151050-epidemiu-koronavirusu-borotymut-troma-scheplennyamy.html

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Вакцинація від коронавірусу населення дозволить зменшити кількість хворих на 92%, проте людям можуть знадобитися додаткові дози вакцини щороку або кожні півтора року, щоб отримати захист від нових штамів.

Таким чином епідемію можна буде ефективно стримувати, якщо щеплення отримає достатня кількість людей. Про це заявив керівник компанії BioNTech Угур Шахін в інтерв’ю виданню Bild.

При цьому, наявні вакцини можуть захистити й від нових штамів коронавірусу, але, у таких випадку, ймовірно, потрібно буде робити три щеплення. Таке підсилення щеплення може спровокувати настільки сильну імунну реакцію, що навіть сильніший штам не зможе її подолати.

Якщо ми хочемо сповільнити поширення вірусу у майбутньому й зменшити рівень інфікування, то підсилювати щеплення треба частіше, можливо щорічно, або кожні півтора року, — вважає керівник компанії BioNTech.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що щеплення від коронавірусу не змогли перенести одразу 16 осіб у Швейцарії. Швейцарський фармакологічний інститут (Swissmedic) з моменту старту вакцинації в країні отримав 16 повідомлень про летальні випадки після щеплень від коронавірусу.

Усього Swissmedic проаналізувало 364 повідомлень про побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу. З них 199 стосувалися препарату Pfizer і BioNTech, а 154 — вакцини компанії Moderna.