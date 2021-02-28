Потужна засуха накрила Крим — пересохли ще два водосховища

Засуха в Криму. Фото: Крим.Реалії

https://racurs.ua/ua/n151049-potujna-zasuha-nakryla-krym-peresohly-sche-dva-vodoshovyscha.html

Ракурс

Вода у Криму стає все більш дефіцитною. Запаси Сімферопольського і Загорського водосховищ на окупованому Росією півострові вже виснажилися, а Балановське водосховище наближається до висихання.

Рясні снігові опади ніяк не вплинули на рівень води у водосховищах. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Згідно з моніторингом, ще на початку лютого найближчими до «мертвого об'єму» були Балановське, Тайганське і Партизанське водосховища. Сімферопольське та Загірське водосховища на той момент вже пройшли цю позначку.

У січні 2021 року Український Національний центр управління та випробувань космічних засобів також провів супутниковий моніторинг змін площі водних дзеркал водосховищ окупованого Криму. Тоді було встановлено, що площа кримських водосховищ за останній рік істотно зменшилася.

Загорське і поєднане з ним Щасливенське водосховища раніше були головними джерелами питної води для всіх населених пунктів південного берега Криму — від Гурзуфа до Фороса.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що водна криза в окупованому Криму посилюється — пересохла річка Сарису. Вона протікала через місто Білогірськ. Журналісти, які побували на місці, помітили, що річище річки повністю висохло, в ньому відсутня навіть залишкова вода.