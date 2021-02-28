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Ракурс
Муфлон. Фото: Istock

Дитинчата рідкісного європейського барана народилися в Одесі — зворушливі фото

28 лют 2021, 10:53
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В Одесі народилися малюки рідкісного європейського муфлона. Малята з’явилися на світ в Одеському зоопарку.

Усі дитинчата здорові та вже пізнають навколишній світ. Про це розповіли у прес-службі Одеського зоопарку.

Дитинтата муфлона. Фото: Одеський зоопарк

Європейський муфлон — дикий баран, який розповсюджений на високих горах Корсики й Сардинії, єдиний дикий баран Європи. Також він акліматизований в Криму. Місце розповсюдження — це гористі ландшафти. Самки і ягнята утворюють разом стадо до 100 особин, в той час, як самці є одинаками — вони приєднуються до стада тільки під час гону. Самцям властива присутність сильних ієрархічних зв’язків всередині спільноти.

Дитинчата муфлона. Фото: Одеський зоопарк


Полювання на муфлонів ведеться ще з давніх-давен. Успішна акліматизація європейського муфлона має велике наукове і практичне значення, оскільки він може збільшити видовий склад цінних мисливсько-промислових тварин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унікальне біле кенгурятко народилося у зоопарку Нью-Йорка. Малюк червоного кенгуру був народжений з рідкісним генетичним захворюванням — лейцизмом, яке надає маленькій тваринці унікальне біле забарвлення. Такий кенгуру один у всій Північній Америці.

Джерело: Ракурс


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