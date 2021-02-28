Принц Гаррі.

https://racurs.ua/ua/n151047-prync-garri-rozpoviv-pro-svoie-lagidne-prizvysko-vid-megan-markl-i-pershi-slova-syna-video.html

Ракурс

Принц Гаррі і Меган Маркл, герцог і герцогиня Сассекські, стали зірками телебачення після виходу з королівської родини. Гаррі зустрівся з телеведучим Джеймсом Корденом в рамках його шоу The Late Late Show.

Під час шоу принц Гаррі та ведучий прокотилися вулицями Лос-Анджелеса на туристичному автобусі і поговорили на особисті для принца теми. Так, герцог розповів, яким зростає їхній з Меган Маркл син Арчі, і назвав перше сказане їм слово. Про це стало відомо з відповідного випуску на YouTube.





Моєму синові зараз вже понад півтора року, і він просто невгамовний. Це неймовірна особистість. Син уже складає по кілька слів у речення і співає пісні. Його першим словом було «крокодил» — цілих три склади!, — поділився принц Гаррі.

Також під час бесіди герцог Сассекський обмовився про те, який подарунок малюкові на Різдво зробила королева Єлизавета II. За порадою Меган Маркл, вона прислала правнуку вафельницю, в якій герцогиня тепер щоранку готує синові сніданок. Тепер Арчі кожен раз, коли прокидається, кричить: «Вафля!».

Принц Гаррі також розповів, що постійно підтримує зв’язок з королевою Єлизаветою II і принцом Філіпом по відеозв’язку, яким вони удвох вміють користуватися. Він розповів, що у бабусі та дідуся є смішна звичка під час розмов по відео — замість того, щоб натиснути на «завершити дзвінок», Єлизавета II та принц Філіпп зазвичай просто закривають комп’ютер.

Також виявилося, що Меган Маркл дала зворушливе прізвисько своєму чоловікові — вона лагідно називає його «Хаз».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що королівська сім’я знову опинилася в епіцентрі скандалу. Королева Єлизавета II, принц Уельський і принц Гаррі з Меган Маркл з’являться в спеціальній телетрансляції, присвяченій Дню Співдружності. А вже через кілька годин в ефір американського телеканалу CBS вийде «відверте» і «велике» інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл для Опри Вінфрі, в якому вони розкажуть про вихід з королівської сім’ї.