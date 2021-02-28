Принц Гарри и Меган Маркл. Фото:

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Ракурс

Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, стали звездами телевиденья после выхода из королевской семьи. Гарри встретился с телеведущим Джеймсом Корденом в рамках его шоу The Late Late Show.

В рамках шоу принц Гарри и ведущий прокатились по улицам Лос-Анджелеса на туристическом автобусе и поговорили на личные для принца темы. Так, герцог рассказал, каким растет их с Меган Маркл сын Арчи, и назвал первое сказанное им слово. Об этом стало известно из соответствующего выпуска на YouTube.

Моему сыну сейчас уже больше полутора лет, и он просто неугомонный. Это невероятная личность. Сын уже складывает по несколько слов в предложение и поет песни. Его первым словом было «крокодил» — целых три слога!, — поделился принц Гарри.

Также во время беседы герцог Сассекский обмолвился о том, какой подарок малышу на Рождество сделала королева Елизавета II. По совету Меган Маркл, она прислала правнуку вафельницу, в которой герцогиня теперь каждое утро готовит сыну завтрак. Теперь Арчи каждый раз, когда просыпается, кричит: «Вафля!».

Принц Гарри также рассказал, что постоянно поддерживает связь с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом по видеосвязи, которой они вдвоем умеют пользоваться. Он рассказал, что у бабушки и дедушки есть смешная привычка во время разговоров по видео — вместо того, чтобы нажать на «завершить звонок», Елизавета II и принц Филипп обычно просто закрывают компьютер.

Также оказалось, что Меган Маркл дала трогательное прозвище своему мужу — она ласково называет его «Хаз».

Напомним, ранее мы сообщали, что королевская семья вновь оказалась в эпицентре скандала. Королева Елизавета II, принц Уэльский и принц Гарри с Меган Маркл появятся в специальной телетрансляции, посвященной Дню Содружества. А уже через несколько часов в эфир американского телеканала CBS выйдет «откровенное» и «большое» интервью принца Гарри и Меган Маркл для Опры Уинфри, в котором они расскажут о выходе из королевской семьи.