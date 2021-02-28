Луна. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151046-kak-poyavilas-luna-uchenye-priblizilis-k-razgadke-foto.html

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Месяц, естественный спутник Земли, появился примерно 4,5 млрд лет назад, но земные ученые до сих пор не установили, как наша планета получила в «соседи» белого спутника.

Сейчас есть три основные теории, которые рассматриваются как наиболее вероятные. Об этом сообщает Science Advances.

Первая из теорий предусматривает формирование Луны в результате столкновения молодой Земли с Тейей — протопланетой размером с Марс, существовавшей в начале формирования Солнечной системы. После удара частицы нашей планеты были выброшены в космос, после чего силой тяжести связались вместе и сформировали наш спутник.

Вторая гипотеза предполагает, что Земля и Луна появились из одного протопланетного диска in situ. А согласно третьей версии, Земля «захватила» себе небесное тело, которое пролетало мимо, силой гравитации.



Приблизить ученых к разгадке этого вопроса могут образцы Луны, привезенные в рамках миссий Аполлон-15 и 17. Но это не обычные образцы горных пород, как лунные камни и пыль — это лунное вулканическое стекло. Если его состав совпадает с земным, то ученым удастся подтвердить теорию о столкновении с Тейей, которое сформировало Луну.

Ученые рассказывают, что сейчас они не смогли найти неопровержимых доказательств для одной из теорий. Команда исследователей изучила 67 отдельных образцов вулканического стекла и, в частности, их изотопный состав серы. Анализируя вулканическое стекло, они обнаружили закономерности, которые позволяют предположить, что соотношение изотопов серы повлияло на сегрегацию ядра Луны в течение его ранней истории.

То есть ядро Луны отделилось практически сразу после формирования этого небесного тела. Образцы вулканического стекла фиксируют эти критические события в ранней лунной истории, но они не дают окончательного ответа на вопрос, как сформировался наш ближайший космический сосед.

Напомним, ранее мы сообщали, что космическая компания SpaceX выбрана победителем в конкурсе по отправке к Луне миссии IM-2 с помощью ракеты Falcon 9 в 2022 году или позже. Этот полет запланировала компания Intuitive Machines, которая занимается созданием лунного посадочного модуля Nova-C. Первый запуск запланирован в октябре 2021 года и также предусматривает использование ракеты SpaceX. Ракеты Илона Маска должны доставить в Океан Бурь, который расположен на видимой стороне Луны, пять научных приборов NASA.