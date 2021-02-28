Місяць. Фото: Istock

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Місяць, природний супутник Землі, з’явився приблизно 4,5 млрд років тому, але земні вчені досі не встановили, як саме наша планета отримала білосніжного супутника.

Наразі є три основні теорії, які розглядають як найімовірніші. Про це повідомляє Science Advances.

Першою з теорії передбачає формування Місяця внаслідок зіткнення молодої Землі з Тейєю — протопланетою розміром з Марс, що існувала на початку формування Сонячної системи. Після удару частинки нашої планети були викинуті в космос, після чого через силу тяжіння зв’язалися разом і сформували наш супутник.

Друга гіпотеза передбачає, що Земля і Місяць з’явилися з одного протопланетного диска in situ. А згідно з третьою версією, Земля «захопила» собі небесне тіло, яке пролітало повз неї, силою гравітації.

Наблизити вчених до розгадки цього питання можуть зразки Місяця, що були привезені у рамках місій Аполлон-15 і 17. Але це не звичайні зразки гірських порід, як місячні камені й пил — це місячне вулканічне скло. Якщо його склад збігається із земним, то вченим вдалося б підтвердити теорію щодо зіткнення з Тейєю, яке сформувало Місяць.

Науковці розповідають, що наразі вони не змогли знайти незаперечних доказів для жодної з теорій. Команда дослідників вивчила 67 окремих зразків вулканічного скла і, зокрема, їх ізотопний склад сірки. Аналізуючи вулканічне скло, вони виявили закономірності, які дозволяють припустити, що на співвідношення ізотопів сірки вплинула сегрегація ядра Місяця протягом його ранньої історії.

Тобто ядро Місяця відокремилося практично відразу після формування цього небесного тіла. Зразки вулканічного скла фіксують ці критичні події в ранній місячній історії, але вони не дають остаточної відповіді на питання, як саме сформувався наш найближчий космічний сусід.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космічна компанія SpaceX обрана переможцем у конкурсі з відправлення до Місяця місії IM-2 за допомогою ракети Falcon 9 у 2022 році або пізніше. Цей політ запланувала компанія Intuitive Machines, яка займається створенням місячного посадкового модуля Nova-C. Перший запуск запланований у жовтні 2021 року й також передбачає використання ракети SpaceX. Ракети Ілона Маска повинні доставити в Океан Бур, який розташований на видимій стороні Місяця, п’ять наукових приладів NASA.