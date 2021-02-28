Муфлон. Фото: Istock

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В Одессе родились малыши редкого европейского муфлона. Малыши появились на свет в Одесском зоопарке.

Все детеныши здоровы и уже познают окружающий мир. Об этом рассказали в пресс-службе Одесского зоопарка.



Европейский муфлон — дикий баран, который распространен на высоких горах Корсики и Сардинии, единственный дикий баран Европы. Также он акклиматизирован в Крыму. Место распространения — это гористые ландшафты. Самки и ягнята образуют вместе стадо до 100 особей, в то время как самцы является одиночками — они присоединяются к стаду только во время гона. Самцам свойственно присутствие сильных иерархических связей внутри сообщества.

Охота на муфлонов ведется еще с древних времен. Успешная акклиматизация европейского муфлона имеет большое научное и практическое значение, поскольку он может увеличить видовой состав ценных охотничье-промышленных животных.

Напомним, ранее мы сообщали, что уникальный белый кенгуренок родился в зоопарке Нью-Йорка. Малыш красного кенгуру был рожден с редким генетическим заболеванием — лейцизмом, которое придает маленькой животному уникальный белый окрас. Такой кенгуру один во всей Северной Америке.