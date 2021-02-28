Мощная засуха накрыла Крым — пересохли еще два водохранилища

Вода в Крыму. Фото: Крым.Реалии

https://racurs.ua/n151049-moschnaya-zasuha-nakryla-krym-peresohli-esche-dva-vodohranilischa.html

Ракурс

Вода в Крыму становится все более дефицитной. Запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ на оккупированном Россией полуострове уже истощились, а Балановское водохранилище приближается к высыханию.

Обильные снежные осадки никак не повлияли на уровень воды в водохранилищах. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Согласно мониторингу, еще в начале февраля близкими к «мертвому объему» были Балановское, Тайганского и Партизанское водохранилище. Симферопольское и Загорское водохранилища на тот момент уже прошли эту отметку.

В январе 2021 года Украинский Национальный центр управления и испытаний космических средств также провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ оккупированного Крыма. Тогда было установлено, что площадь крымских водохранилищ за последний год существенно уменьшилась.

Загорское и соединенное с ним Счастливенское водохранилища ранее были главными источниками питьевой воды для всех населенных пунктов южного берега Крыма — от Гурзуфа до Фороса.

Напомним, ранее мы сообщали, что водный кризис в оккупированном Крыму усиливается — пересохла река Сарысу. Она протекала через город Белогорск. Журналисты, побывавшие на месте, заметили, что русло реки полностью высохло, в нем отсутствует даже остаточная вода.