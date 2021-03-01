В Одессе обрушилась часть построенного в XIX веке дома, фото: «Думская»

https://racurs.ua/n151076-v-centre-odessy-obrushilis-chast-istoricheskogo-zdaniya-foto.html

Ракурс

В Одессе на расположенной в историческом центре города улице Нежинской обвалился дом 1879 года построения.

Инцидент произошел сегодня, 1 марта, около трех часов ночи, сообщает издание «Думская».

Отмечается, что пострадавших в результате этого инцидента нет, поскольку в месте обвала еще 27 февраля появилась трещина, поэтому жителей расположенных рядом с ней квартир отселили.

Также в результате инцидента пострадал расположенный рядом двухэтажный дом — падающие камни пробили ему крышу, рухнула стена, которая прилегала к аварийной части соседнего дома.

Из поврежденной квартиры отселили жителей.

На месте инцидента работают сотрудники ГСЧС.

Напомним, в июне 2020 года в Одессе обвалилась часть жилого дома, построенного в 1912 году.