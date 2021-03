Золотой глобус. Фото: Суспільне

«Золотой глобус», известная американская кинопремия, прошла в виртуальном формате одновременно в двух городах — Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Победителей выбирали в 25 номинациях.

Среди номинантов на премию оказались хиты прошлогоднего проката — «Душа», «Борат 2» и популярный сериал «Ферзевый гамбит». Об этом сообщает пресс-служба премии.

Считается, что фильмы и сериалы, которые получили «Золотой глобус», имеют высокие шансы на получение еще одной престижной кинопремии — «Оскар».

Победители премии «Золотой глобус»:

Награду за лучший драматический фильм получила американская драма-боевик «Земля кочевников» (Nomadland). Режиссера картины Хлою Чжао наградили как лучшего режиссера.

Лучшим фильмом стал «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm), а награду за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле получил Саша Барон Коэн.





Награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме получила Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей» (The United States Vs. Billie Holiday). Чедвик Боузман посмертно получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом фильме «Черное дно» Ма Рейни.

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) досталась Розамунд Пайк за фильм «Аферистка» (I Care a Lot). Награды за лучшую женскую и мужскую роли второго плана получили Джоди Фостер («Мавританец») и Дэниел Калуя («Иуда и черный мессия» (Judas and the Black Messiah).

Фильм «Минар» (Minari) получил награду за лучший фильм на иностранном языке.Лучшим телесериалом стала «Корона» (The Crown).

Награду за лучший анимационный фильм получила кинолента «Душа» (Soul).





Награду за лучшую музыку к фильму получил Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист («Душа»), а лучшей песней стала «Is Si (Seen)» (фильм «Вся жизнь впереди»). Лучшим сценарием к фильму избрали сценарий Аарона Соркина для ленты «Суд над чикагской семеркой».

Награды за лучшую женскую и мужскую роли в сериале получили Эмма Коррин и Джош О’Коннор («Корона»). Лучшим телесериалом признали «Шиттс Крик» (Schitt's Creek). Награды за лучшую женскую и мужскую роли комедийного сериала получили Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик» (Schitt's Creek) и Джейсон Судейкис, «Тед Лассо» (Ted Lasso).

Лучшим мини-сериалом стал «Ферзевый гамбитт» (The Queen’s Gambit), за который исполнительница главной роли, Аня Тейлор-Джой, получила награду за лучшую женскую роль.





Лучшая мужская роль в мини-сериале досталась Марку Руффало «В этом я уверен» (I Know This Much Is True). Лучшую женскую роль второго плана на телевидении получила Джиллиан Андерсон, «Корона», а мужскую — Джон Боега, «Маленький топор».

Напомним, ранее мы сообщали, что «Оскар» будут вручать по новым правилам. Изменения касаются картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Новые правила начнут действовать с 2024 года.