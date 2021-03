Золотий глобус. Фото: Суспільне

«Золотий глобус», відома американська кінопремія, пройшла у віртуальному форматі одночасно у двох містах — Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Переможців обирали у 25 номінаціях.

Серед номінантів на премію опинилися хіти тогорічного прокату — «Душа», «Борат 2» та популярний серіал «Ферзевий гамбіт». Про це повідомляє прес-служба премії.

Вважається, що фільми та серіали, які отримали «Золотий глобус», мають високі шанси на отримання ще однієї престижної кінопремії — «Оскару».

Переможці цьогорічної премії «Золотий глобус»:

Нагороду за найкращий драматичний фільм отримала американська драма-вестерн «Земля кочівників» (Nomadland). Режисера картини Хлою Чжао нагородили як найкращого режисера.

Найкращим фільмом став «Борат 2″ (Borat Subsequent Moviefilm), а нагороду за найкращу чоловічу роль у комедії або мюзиклі отримав Саша Барон Коен.

Нагороду за найкращу жіночу роль у драматичному фільмі отримала Андра Дей, „Сполучені Штати проти Біллі Голідей“ (The United States Vs. Billie Holiday). Чедвік Боузман посмертно отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у драматичному фільмі „Чорне дно“ Ма Рейні».

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл) дісталася Розамунд Пайк за фільм «Аферистка» (I Care a Lot). Нагороди за найкращу жіночу та чоловічу ролі другого плану отримали Джоді Фостер («Мавританець») та Деніел Калуя («Юда та чорний месія» (Judas and the Black Messiah).

Фільм «Мінарі» (Minari) отримав нагороду за найкращий фільм іноземною мовою.Найкращим телесеріалом стала «Корона» (The Crown).

Нагороду за найкращий анімаційний фільм отримала кінострічка «Душа» (Soul).

Нагороду за найкращу музику до фільму Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст («Душа»), а за найкращою піснею стала «Is Si (Seen)» (стрічка «Все життя попереду»). Найкращим сценарієм визнали роботу до кінофільму Аарона Соркіна «Суд над чиказькою сімкою». Нагороди за найкращу жіночу та чоловічу ролі серіалу отримали Емма Коррін та Джош О’Коннор («Корона»).

Найкращим телесеріалом визнали «Шіттс-Крік» (Schitt's Creek). Нагороди за найкращу жіночу та чоловічу ролі комедійного серіалу отримали Кетрін О’Хара, «Шіттс Крік» (Schitt's Creek) та Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо» (Ted Lasso).

Найкращим міні-серіалом став «Ферзевий гамбіт» (The Queen’s Gambit), за який виконавиця головної ролі, Аня Тейлор-Джой, отримала нагороду за найкращу жіночу роль.

Найкраща чоловіча роль міні-серіалу дісталася Марку Руффало «У цьому я впевнений» (I Know This Much Is True) Найкращу жіночу роль другого плану на телебаченні отримала Джилліан Андерсон, «Корона», а чоловічу — Джон Боєга, «Маленька сокира».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Оскар» вручатимуть за новими правилами. Зміни стосуються картин, що претендують на премію «Оскар» в категорії «Найкращий фільм». Нові правила почнуть діяти з 2024 року.