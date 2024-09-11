HBO оголосив кастинг для дітей на ролі в телеверсії "Гаррі Поттера"

https://racurs.ua/ua/n199192-hbo-ogolosyv-kastyng-dlya-ditey-na-roli-v-televersiyi-gari-pottera.html

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Американський телеканал HBO оголосив кастинг на ролі Гаррі Поттера, Герміони Ґрейнджер і Рона Візлі для телевізійної адаптації культової серії фільмів. Акторів для «Гарі Поттера» обиратимуть серед дітей, яким у квітні 2025 року буде 9—11 років.

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Усі охочі зіграти учнів Гоґвортсу повинні бути жителями Великої Британії та Ірландії. Водночас продюсери зазначили, що «прагнуть інклюзивного, різноманітного кастингу», який буде відкритим для дітей усіх рас, етнічних і гендерних приналежностей.

Новий серіал транслюватиметься щонайменше сім сезонів на потоковому сервісі Max, (раніше HBO Max). Кожен із них буде повністю відповідним до кожної оригінальної книги Джоан Роулінг. Власне, письменниця буде виконавчим продюсером серіалу. І хоча з датою його виходу ще не визначилися, гендиректор Warner Bros. Discovery (материнська компанія каналу HBO) Девід Заслав у лютому заявив, що запуск запланований на 2026 рік.